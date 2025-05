Park in hrošči v njem še čakajo na načrt Dnevnik Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib še vedno čaka na načrt upravljanja. Občina trenutno izdaja soglasja samo za dogodke, ki so v preteklosti že potekali v parku. Pogledali smo, kaj se pod spreminjajočim se režimom upravljanja obeta hrošču