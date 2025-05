Proti bratoma Tate 21 točk obtožnic in evropski nalog za prijetje Dnevnik Otoška policija je zaradi obtožb, med njimi tudi povzročanja telesnih poškodb in trgovine z ljudmi, izdala evropski nalog za prijetje razvpitega samooklicanega mizogina Andrewa Tata in njegovega mlajšega brata Tristana.

