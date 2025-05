Pet kategoriziranih vzponov in kar 4900 višinskih metrov RTV Slovenija Na 108. Dirki po Italiji sta na vrsti odločilni etapi. Petek in sobota bosta peklenska. 19. etapa kolesarje vodi po 166-kilometrski trasi od Bielle do Champoluca, naredili pa bodo kar 4900 višinskih metrov.

