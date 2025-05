Synology je napovedal prihod naprave BeeStation Plus, najnovejšega člana družine preprostih in uporabniku prijaznih naprav BeeStation. Z do 8 TB prostora in povečano zmogljivostjo je BeeStation Plus namenjen družinam, ustvarjalnim ekipam in profesionalcem, ki želijo hiter, varen in enostaven dostop do svojega digitalnega sveta – brez zamud in zapletenih nastavitev. »Serija BeeStation je bila za ...