Prejemnik nagrade za odličnost v marketingu je Telekom Slovenije SiOL.net Prejemnik velike nagrade za odličnost v marketingu je letos Telekom Slovenije. Na Slovenski marketinški konferenci v Portorožu so priznanja za marketinško odličnost prejeli še Atlantic Grupa, Petrol, Zavarovalnica Triglav in Steklarna Hrastnik, so sporočili iz Društva za marketing Slovenije.

