Na Dunaju zlorabljena dojenčica v smrtni nevarnosti Lokalec.si V dunajsko bolnišnico je bila pripeljana komaj devet tednov stara deklica s hudimi poškodbami, ki so po ugotovitvah zdravnikov posledica domnevne zlorabe. Zaradi suma nasilja sta bila aretirana 35-letni nemški državljan in njegova 38-letna partnerka, Hrvatica, poročajo Slovenske novice. Zdravniški pregledi so potrdili sum zlorabe, bolnišnica pa je nemudoma podala kazensko ovadbo. Deklica je bila ...

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Janez Janša

Denis Avdić

Luka Mesec