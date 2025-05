Polovična zapora ceste Pragersko–Šikole (obvoznica Pragersko) in Šikole–Hajdina Vlada RS Zaradi obnove ceste G1-2, odsek 0392 Pragersko–Šikole od km 1,760 do km 5,323 (Obvoznica Pragersko) in odsek 0393 Šikole–Hajdina od km 0,000 do km 1,160 je predvidena polovična zapora ceste.