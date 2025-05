Koalicijske poslanske skupine vložile predlog zakona o uporabi jezika gluhoslepih RTV Slovenija Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica so danes v DZ vložile predlog zakona o uporabi jezika gluhoslepih. Predlog med drugim opredeljuje pravico do svobodne uporabe in razvoja jezika gluhoslepih in ureditev tolmačenja.

