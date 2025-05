Več mesecev bo zaprta Gunceljska cesta Dnevnik Zaradi rekonstrukcije Celovške ceste bo od nedelje, 1. junija, od 19. ure do predvidoma 31. avgusta letos popolnoma zaprta Gunceljska cesta. Dostop bo možen le do hišne številke 581, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

