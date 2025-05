Zaščititi želijo biotsko raznovrstnost severnega Jadrana Primorski dnevnik V Kopru so danes predstavili aktivnosti projekta Bluecrab, katerega glavni cilj je zaščititi biotsko raznovrstnost območij severnega Jadrana, ki jih ogroža invazivna modra rakovica. Dveletni projekt, ki je na polovici izvajanja, je ocenjen na nekaj več kot milijon evrov, od tega je skoraj 850.000 evrov sredstev EU. Kot so na današnji novinarski konferenci v Kopru povedali sodelujoči, so glavni cilj ...

