Matej Tašner Vatovec oproščen obtožbe o razžalitvi in žaljivi obdolžitvi Roka Snežiča Primorske novice Poslanec Levice Matej Tašner Vatovec je bil na okrajnem sodišču v Trbovljah danes oproščen očitkov o razžalitvi in žaljivi obdolžitvi davčnega svetovalca Roka Snežiča. Sodišče je Snežiču naložilo tudi plačilo sodne takse in stroškov sodnega postopka, Snežič pa je že napovedal pritožbo.

Sorodno