Od danes niz nočnih zapor na avtocesti med Brezovico in Vrhniko Primorski dnevnik Do četrtka bo na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko niz nočnih zapor zaradi del v okviru gradnje novega avtocestnega priključka Dragomer. Prva zapora bo že nocoj. Razlog za nočne zapore med Brezovico in Vrhniko je demontaža varovalne konstrukcije z novega nadvoza avtocestnega priključka Dragomer, so sporočili z Darsa. Gradnja novega priključka naj bi bila po načrtih dokončana konec junija ...

Sorodno



Omenjeni DARS Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Boštjan Poklukar

Robert Golob

Denis Avdić

Janez Janša