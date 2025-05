Na avtocesti A4 je na odseku med Vilešem in Redipuljo ob 17.15 tovornjak avtovleke, ki je prevažal avtomobil, silovito trčil v tovornjak s priklopnikom, ki je vozil pred njim. Voznik tovornjaka avtovleke je umrl. Uvoz proti Trstu za vozila iz smeri avtoceste A34 med Vilešem in Gorico, so zaprli. Do nesreče je prišlo na odseku, kjer so nastajale kolone zaradi predhodne okvare drugega tovornjaka, pri ...