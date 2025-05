V naslednjih dneh niz nočnih zapor na avtocesti med Brezovico in Vrhniko RTV Slovenija Do četrtka bo na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko niz nočnih zapor zaradi del v okviru gradnje novega avtocestnega priključka Dragomer. Prva zapora bo že v noči na soboto.

