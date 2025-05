Manekenki Gigi in Bella Hadid pred dvema letoma izvedeli, da imata še tretjo polsestro RTV Slovenija Manekenski sestri Gigi in Bella Hadid sta razkrili, da imata polsestro Aydan, za katero sta izvedeli leta 2023. Dejali sta, da sta jo "sprejeli z odprtimi rokami". Sestri imeta tako brata in tri polsestre.

