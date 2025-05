Sindikati in nevladniki pričenjajo aktivnosti za referendum o pokojninski reformi RTV Slovenija Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ni pripravilo korenitejših popravkov predloga pokojninske reforme, so v sporočilu za javnost zapisali v Delavski koaliciji, ki združuje več sindikatov in nevladnikov.

Sorodno