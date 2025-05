Ministričina laž – v Sloveniji zaradi Golobove vlade živimo veliko slabše Nova24TV Vladni predstavniki nas želijo prepričati, da živimo bolje kot pred tremi leti, ko so prevzeli v roke vajeti oblasti. Realnost je povsem drugačna, bolje zagotovo živijo zgolj tisti blizu oblasti, vsi ostali pa trpimo posledice višjih davkov, inflacije cen energije in življenjskih potrebščin. Kako daleč so na vladi pripravljeni iti, da bi nas prepričali o rastoči kvaliteti življenja, priča izjava ...