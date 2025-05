Žirijo najbolj prepričala pesnica Barbara Korun Dnevnik V četrtek so v Cankarjevem domu na Vrhniki podelili Cankarjevo nagrado za najboljše literarno delo minulega leta. To je postala pesniška zbirka Vnazaj pesnice Barbare Korun, v kateri se posveča smrti in spominu na svojo mamo.

