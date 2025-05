31. maja obeležujemo svetovni dan brez tobaka, ki je tudi letos posvečen preprečevanju vpliva tobačne industrije na otroke in mladostnike. Industrija uporablja številne zavajajoče taktike, da bi otroke in mladostnike pritegnila k uporabi novih tobačnih in nikotinskih izdelkov, posebej pomembno vlogo pri tem pa imajo številne privlačne arome in obsežen marketing v digitalnih medijih. V številnih d ...