Mlada (U-21) slovenska reprezentanca se je pod vznožjem mariborskega Pohorja zbrala na začetku priprav na evropsko prvenstvo, ki bo od 11. do 28. junija na Slovaškem. Novi selektor Andrej Razdrh se je bil prisiljen soočiti z mnogimi težavami, zasedba je dokaj oslabljena, ampak v njej je kljub vsemu še vedno dovolj močnih adutov, ki so dokazali, da so lahko konkurenčni tudi najboljšim in so lačni d ...