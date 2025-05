Otroška imena: Adijo, Marija in Franc, pozdravljena Nia in Kai! Dnevnik Pregled imen po obdobjih rojstva v Sloveniji kaže, da ta postajajo čedalje krajša. Sedem odstotkov prebivalcev Slovenije je imelo ob začetku letošnjega leta tričrkovno ime, in sicer 68.093 žensk in 73.316 moških. Tretjina teh žensk so bile Ane. Med

