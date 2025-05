V italijanskem senatu zelena luč vnovični uvedbi pokrajin v FJK; v SSk potezo označili za pozitivno Demokracija Piše: C. R., STA Italijanski senat je ta teden prižgal zeleno luč ustavnemu zakonu, ki bi ponovno vzpostavil pokrajine v Furlaniji – Julijski krajini (FJK). V stranki slovenske manjšine Slovenska skupnost (SSk) so potezo senata označili za pozitivno za slovensko manjšino v Italiji, kritični pa so do slovenske senatorke Tatjane Rojc, ki je glasovala proti zakonu.Ss Zakon je na torkovem glasovanj

Sorodno Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Primož Roglič

Luka Dončić

Aleksander Čeferin