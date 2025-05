ZDA so potrebovale 80 let, Kitajska eno samo: "Amerika je izgubila tla pod nogami!" Dnevnik Prilagajanje izzivom, ki jih sprožata kitajska vojska in gospodarstvo je že leta v fokusu ameriških administracij. Vendar pa Amerika izgublja tla pod nogami, ugotavljajo pri uglednem ameriškem časniku Wall Street Journal.

Sorodno