Manj vidne plati velemesta in osebne zgodbe, v New Yorku ujete v objektiv Nika Erika Neubauerja RTV Slovenija "Kamorkoli grem, poskušam nekako vzpostaviti svoj pogled," pravi fotograf Nik Erik Neubauer, čigar razstava razstava Bel dim, rjav odblesk je po Mali galeriji Cankarjevega doma odpotovala še v UGM Kabinet v Mariboru, kjer je na ogled do 26. junija.