Simon Yates s preobratom do zmage na Giru, jutri še parada v Rimu Primorski dnevnik Britanec Simon Yates (Visma-Lease a Bike) bo jutri v Rimu postal zmagovalec kolesarske dirke po Italiji. V odločilni etapi od Verresa do Sestriera (205 km), ki je potekala prek prelaza Colle delle Finestre, na katerem je zelo trpel leta 2018, je uprizoril sijajno solo vožnjo in izkoristil nesodelovanje najbližjih tekmecev v skupnem seštevku. Etapa je sicer pripadla Avstralcu Chrisu Harperju (Jayco ...

