Simon Yates pregnal demone: To poglavje sem želel zapreti. Sportal Še včeraj je po 19. etapi Gira britanski kolesarski as Simon Yates v cilju nekaj kritičnih besed usmeril tudi proti svoji ekipi Visma | Lease a Bike, ko je po tretjem mestu, s katerim je še povečal zaostanek za Isacom del Torom in Richardom Carapazom razočarano dejal: "Načrt je bil popolnoma drugačen od tistega, kar smo danes izvedli, zato se moramo pogovoriti." Danes pred starom predzadnje 20. et...

