Rokometašice Györa prve finalistke Sportal Rokometašice madžarskega Györa so prve finalistke zaključnega turnirja lige prvakinj v Budimpešti, potem ko so na prvi polfinalni tekmi premagale tekmice iz danskega Esbjerga z 29:28 (17:15). Druga polfinalna tekma med francoskim Metzom in danskim Odensejem se bo pričela ob 18. uri.

