Nataša Pirc Musar v Keniji poudarila pomen osnovnih virov in skupnih projektov SiOL.net Podnebne spremembe so okoljsko vprašanje, pa tudi vprašanje miru in dostopa do osnovnih virov, je danes v Nairobiju ob začetku vzhodnoafriške turneje izpostavila predsednica Nataša Pirc Musar. S kenijskim predsednikom Williamom Rutom je govorila tudi o konkretnih skupnih projektih, med katerimi je program za digitalno spremljanje vodnih virov.

Sorodno













Omenjeni Kenija

Nataša Pirc Musar Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Kristjan Čeh

Anže Logar

Primož Roglič

Luka Dončić