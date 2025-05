Zaokrožil je skrivni seznam Slovencev, na katerem si ne želite biti SiOL.net Podjetje za kibernetsko varnost NordVPN je na temnem spletu odkrilo 89 milijonov tako imenovanih piškotkov, povezanih s slovenskimi uporabniki. Gre za majhne datoteke, ki beležijo prijavne podatke in vedenje med brskanjem po spletnih straneh in so v napačnih rokah lahko ključ do najbolj zasebnih podatkov uporabnikov, opozarjajo v podjetju.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Anže Logar

Nataša Pirc Musar

Luka Dončić