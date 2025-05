“Jaz sem dovolj nor, da verjamem, da lahko skupaj spremenimo Slovenijo na bolje.” PORTAL PLUS Predsednik stranke Demokrati dr. Anže Logar je na prvem pikniku svoje stranke po ustanovitvi izžareval veliko optimizma. Pospešena, ekstremna polarizacija, ki jo izvajata Svoboda in SDS mu sicer ne gre na roko, ampak slovensko volilno telo je kljub vsemu nepredvidljivo. (Vir: 24ur) Video

