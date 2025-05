"Takšne zaušnice ameriški predsednik doslej še ni dobil. Prisolila mu jo je lahko le institucija, ki Trumpovemu merkantilizmu, posmehovanju človekovim pravicam in delanju norca iz temeljev dostojnih meddržavnih odnosov zmore postaviti meje. To je ameriška pravosodna veja oblasti. Te si edine še ni podredil. Poleg novinarjev ostaja sodstvo največja nadloga njegovim poskusom, da preoblikuje ZDA po svoji meri in...