Geodetska uprava RS (Gurs) je objavila nove posplošene vrednosti nepremičnin, ki pa niso zgolj birokratski podatek, kakor to poudarjajo tudi finančni strokovnjaki. Vrednosti lahko vplivajo na naše davke, zavarovanja, hipoteke, otroške dodatke, štipendije in druge vrste socialne pomoči ali celo načrte za prodajo, in sicer pri odmeri davka na promet nepremičnin. Vrednosti nepremičnin bodo vplivale t ...