Elon Musk o obtožbah: Lažejo se kot nori! SiOL.net Najbogatejši človek na svetu Elon Musk je na družbenem omrežju X zanikal poročanje ameriškega medija The New York Times o njegovem domnevnem uživanju več različnih mamil in časnik obtožil laganja. Po njegovih besedah je v preteklosti nekaj časa jemal samo ketamin, ki mu ga je predpisal zdravnik.

