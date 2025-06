Nogometašem Domžal je uspelo ohraniti prvoligaški status! Po porazu na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij proti Triglavu z 1:3 so rumeni na povratni tekmi v Kranju pokazali pravi obraz. Na krilih razpoloženega Harisa Vučkića so že v prvih 33 minutah nadoknadili zaostanek in prešli v vodstvo, ob koncu pa slavili s 4:2 in si zagotovili obstanek med slovensko elito. Začetek tekme ni obetal preobrata. K ...