V Podgorju poškodovani dve osebi, osumljenca policija prijela na območju Kopra domžalec.si Policisti Policijske uprave Ljubljana preiskujejo hudo kaznivo dejanje zoper življenje in telo, ki se je zgodilo na območju Kamnika, natančneje v naselju Podgorje. Po do zdaj znanih podatkih sta bili v dogodku z ostrim predmetom poškodovani dve osebi. Ena izmed njiju, 67-letna ženska, je huje poškodovana, njeno življenje pa je še vedno ogroženo. Osumljenec, star 43 let, je pobegnil s kraja dogodka ...

