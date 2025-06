[Video] Kako so Ukrajinci z enim udarcem uničili več kot tretjino ruskih strateških bombnikov in ponižali Putina Nova24TV Ukrajina je včeraj z dolgo načrtovanim napadom z droni uspela uničiti več kot tretjino flote ruskih strateških bombnikov. Napad, ki so ga ruski vojaški blogerji že poimenovali “ruski Pearl Harbor”, so po zadnjih podatkih načrtovali več kot leto in pol. Ukrajinska stran je koordiniran napad poimenovala “Pajkova mreža”. Po zadnjih znanih podatkih je bilo v napadu zadetih več kot 40 letal, med njimi ...

Sorodno































Omenjeni Rusija

Turčija

Ukrajina

Vladimir Putin

Volodimir Zelenski Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Robert Golob

Anže Logar

Luka Dončić

Janez Janša