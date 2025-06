Regijsko preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije v Piranu Vlada RS V soboto, 31. maja 2025, je v Piranu potekalo regijsko preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. Dogodek je organizirala Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje (IURSZR) Koper v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije – območnim združenjem (RKS OZ) Piran.

