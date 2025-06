Tekmovalci Judo kluba Impol Slovenska Bistrica so se minuli vikend znova izkazali na mednarodnem prizorišču. V Sarajevu je potekal članski evropski pokal v judu, na katerem je nastopilo kar 306 judoistk in judoistov iz 30 držav. Judo klub Impol sta zastopala David Štarkel (do 60 kg) in Rok Plešnik (do 73 kg).

Odlično formo je znova potrdil David Štarkel, ki je po bronu iz Dubrovnika tokrat osvojil ...