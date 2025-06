Izjemen uspeh Andreja Žaklja Dnevnik Košarkarji Partizana in Budućnosti so letošnji finalisti lige ABA. Oboji so si napredovanje v veliki finale izborili na tretjih tekmah polfinalne serije na dve zmagi. Partizan je na odločilni tekmi v Beogradu premagal Dubaj s 114:97, Budućnost, ki

Sorodno