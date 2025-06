Slabe novice iz Innsbrucka, velik udarec za Niko Prevc in Co. zurnal24.si Organizatorji tekem v Innsbrucku so morali zaradi pomanjkanja financiranja preložiti namestitev umetne razsvetljave, kar je pod vprašaj postavilo krstno izvedbo novoletne turneje za dekleta v sezoni 2026/2027.

Sorodno