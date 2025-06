(VIDEO) Kakšen bes poraženega prvaka! Povsem podivjal ob porazu, ko ga je ugnal najstnik Demokracija Piše: C. R. Norveški šahovski zvezdnik Magnus Carlsen, ki je prvi tudi na najnovejši svetovni lestvice Fide, tam je tako že 13 let in 11 mesecev, je izgubil proti Indijcu Dommaraju Gukeshu. Pri tem je na turnirju v norveškem Stavangerju skoraj podivjal po zaključku partije. V dvoboju 19-letnega svetovnega prvaka iz Indije in 34-letnega Carlsena, ki se je prostovoljno odpovedal obrambi naslova,

Sorodno



















Omenjeni Indija

Norveška

YouTube

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Robert Golob

Luka Dončić

Anže Logar

Nataša Pirc Musar