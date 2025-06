Na tehnični z ukradenim porschejem Primorske novice V petek okoli 16. ure so policiste poklicali iz podjetja, ki opravlja tehnične preglede. Zaposleni so ugotovili, da je vozilo porsche 911 carrera GTS, s katerim se je pripeljala 45-letnica, doma iz Istre, ukradeno. Vozilo so policisti zasegli.

