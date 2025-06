Na dirki Po Sloveniji tudi zmagovalec Gira 2020 in Jakob Omrzel Sportal Še malo in odštevanje do začetka 31. dirke Po Slovenije se bo končalo. Dirka se bo v sredo, 4. junija, začela z etapo od Pirana do Škofljice in končala v nedeljo s ciljem v Novem mestu. Kraljevska etapa bo sobotna, z vzponom na Golte. Zaradi spremenjenega termina, ki ga je določila Mednarodna kolesarska zveza (UCI), na startni listi ni veliko zvezdniških imen, so pa številni kolesarji, ki bi jim d...

