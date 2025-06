Kje ob Dravi in po Slovenskih goricah se lahko že zapeljete po urejenih kolesarkah in kje jih bodo še gradili? Maribor24.si Ob današnjem svetovnem dnevu kolesarjenja smo preverili, kako daleč je projekt Dravske kolesarske poti in kako so zaživele kolesarke v Slovenskih goricah.

