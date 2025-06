Mladi talenti v OK i-Vent Maribor: Škorc in Hribernik okrepila ekipo za sezono 2025/26 Lokalec.si Odbojkarski klub i-Vent Maribor nadaljuje s pomlajevanjem igralskega kadra za sezono 2025/26. Med najmlajšimi, ki jih z veseljem pozdravljamo v ekipi, sta mlada in nadarjena prosta igralca Maj Škorc (letnik 2008) in Jan Hribernik (letnik 2006). Maj Škorc, sin trenerja Sebastijana Škorca, je že lani kot kadet naredil prve korake med člani. Skozi sezono je uspešno združeval nastope v mladinskih sele ...

