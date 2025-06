Papež Leon XIV. je na svoji tedenski splošni avdienci razglasil španskega misijonarja Alejandra Labaco Ugarteja, kolumbijsko sestro Inés Arango Velásquez in indijskega škofa Matthewa Makila za častitljive (Venerable), poroča Katoliška novičarska agencija (CNA). To je prva tovrstna razglasitev od začetka njegovega pontifikata in pomemben korak na poti k morebitnemu svetništvu teh treh posamezni ...