FOTO: Dežela junakov in Miha v Selnici ob Dravi, tako so jih sprejeli Lokalec.si Dežela junakov in Miha so se ustavili v Selnici ob Dravi. Skupaj s šolarji so ekipo Radia 1 pričakali tudi gasilci. Selniški gasilci pravijo, da so ponosni na vse sodelujoče: “Ponosni na akcijo, ki združuje ljudi in omogoča razveseljevati otroška srca. Miha samo tako naprej.” Seveda pa velja: Pošlji SMS POMAGAM5 ali POMAGAM10 na 1919. Z vsakim poslanim SMS-om boš doniral 5 EUR ali 10 EUR.

