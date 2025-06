V Kinu Šiška bo danes, ob 20.00 dobrodelni koncert En dva svetova v organizaciji istoimenskega kolektiva, na katerem bodo zbirali sredstva za humanitarno pomoč v Palestini. Prispevke bodo namenili britanski dobrodelni organizaciji Medical Aid for Palestinians in žrtvam vojne v Gazi. Med nastopajočimi so glasbeni skupini Joker Out in Niet ter raper Zlatko.