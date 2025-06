Vremensko opozorilo: možne močne nevihte in debelejša toča Dom in vrt Vremenoslovci opozarjajo: nad severno Slovenijo se danes pričakujejo posamezne nevihte, ki jih lahko spremljajo močni nalivi, silovit veter in morebiti celo debelejša toča. Največja verjetnost za močnejša neurja je nad Prekmurjem in Slovenskimi Goricami, kjer bodo vremenske razmere lahko posebej neugodne.

