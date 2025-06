64,5 milijona evrov evropskih sredstev za več čiste energije iz sonca in vetra Vlada RS Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za Javni razpis za sofinanciranje naložb v izgradnjo novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne ali vetrne energije za obdobje od 2025 do 2029. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 63,5 milijona evrov evropskih sredstev.

